Amasya'da öğrenciler kostümlerle kitapları anlattı

Vali Bakan etkinlikte emeği geçen öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile birlikte sınıfı ziyaret etti.

Etkinliğe Amasya Valisi Önder Bakan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fahrettin Bülbül de katıldı.

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