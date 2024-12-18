Amasya'da yol kontrolünde minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü ile araçtaki bir kişi ise emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Amasya'da bir minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ve araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

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