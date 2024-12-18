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        Amasya'da yol kontrolünde minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'da bir minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ve araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:05 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:18
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        Amasya'da yol kontrolünde minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı
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        Amasya'da bir minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ve araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu.

        Araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü ile araçtaki bir kişi ise emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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