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        Gümüşhacıköy sebze pazarına GES kurulacak

        Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, halk pazarının çatısında Güneş Enerji Santrali (GES) projesini hayata geçireceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 13:02 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:11
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        Gümüşhacıköy sebze pazarına GES kurulacak
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        Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, halk pazarının çatısında Güneş Enerji Santrali (GES) projesini hayata geçireceklerini bildirdi.

        Özyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje hazırlıklarının tamamlandığını, kısa süre içerisinde yapımı için ihaleye çıkacaklarını, yatırımla belediyenin yıllık elektrik tüketiminin üzerinde üretim yapılacağını söyledi.

        Güneş enerjisinin, geleceğin enerjisi olduğunu ifade eden Özyol, şunları kaydetti:

        "Proje, İller Bankası ile ortak bir çalışma sonucu Dünya Bankası'ndan alınan 500 bin avro kredi ile finanse edilecek ve yılda 821.352,00 kWh gücünde bir GES kurulacak. Bu GES ile belediyeye her yıl yaklaşık 36 milyon lira ek gelir sağlanacak ve kamusal yatırımlar yapılacak. Ayrıca, Belediyenin ulusal elektrik dağıtım firmasından aldığı 36 milyon liralık elektrik de yeni kurulan GES'ten elde edilecek."

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