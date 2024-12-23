Amasya Yeşilırmak'ta temizlik ve dolgu çalışması

Amasya Yeşilırmak Nehrinde, Devlet Su İşleri 73. Şube Müdürlüğü tarafından temizlik ve dolgu çalışması yapılıyor.

Yapılan bu çalışma ile Amasya’nın en önemli simgelerinden Yeşilırmak Nehri’nin daha nezih ve estetik bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Yeşilırmak Nehri'nde yapılan temizlik ve dolgu çalışmaları, toplamda 9 iş makinesi ve 14 personel ile Hacılar Meydanı ve Yalıboyu mevkilerinde devam ediyor.