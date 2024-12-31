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        Amasya'da yılbaşında 879 güvenlik personeli görev yapacak

        Amasya'da 879 emniyet ve jandarma personeli yılbaşında vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 17:26 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:26
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        Amasya'da yılbaşında 879 güvenlik personeli görev yapacak
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        Amasya'da 879 emniyet ve jandarma personeli yılbaşında vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ve kentte turist olarak bulunan yabancıların yeni yıl programlarını huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındı.

        Bu kapsamda güvenlik ve asayişin temini, şehirlerarası ile şehir içi yollarda trafik akışının sağlıklı şekilde sağlanması amacıyla 31 Aralık 08.00 ila 1 Ocak 08.00 saatleri arasında yılbaşı tedbiri kapsamında il genelinde 109 ekipte 879 jandarma ve emniyet personeli görev yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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