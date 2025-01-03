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        Suluova'da "Minik Fırçalar Büyük Hayaller Projesi" seçmeleri yapıldı

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Minik Fırçalar Büyük Hayaller Projesi" kapsamında yetenek seçmeleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:08 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:12
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        Suluova'da "Minik Fırçalar Büyük Hayaller Projesi" seçmeleri yapıldı
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        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Minik Fırçalar Büyük Hayaller Projesi" kapsamında yetenek seçmeleri yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Şehit Osman Karakuş Proje İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programdaki konuşmasında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında projeyi hayata geçirdiklerini, yetenekli gençleri keşfetmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Projenin ilkokul 3. sınıftaki 630 öğrenciyi kapsadığını dile getiren Davu, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında ilçemizdeki yetenekli öğrencileri keşfetmeyi ve geleceklerini planlamalarına olanak sağlamayı hedefledik. Öğrencilere, estetik bakış açısı, çok yönlü gelişimini desteklemek, resim alanında yetenekli öğrencileri keşfetmek, bu öğrencilerimizin gelişimlerine olanak sağlayacak öğrenme ortamları oluşturmak amaçlanmaktadır. 2 ay boyunca uygulanan proje süreci ise yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, sonrasında canlı resim performans aşaması, devamında seçilen yetenekli öğrenciler için kurs planlaması ve bu öğrencilerin çizim ve de resim alanlarında kurs almaları şeklinde olacak."

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        Galeri

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