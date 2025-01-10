Vali Bakan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Amasya Valisi Önder Bakan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Kentteki bir otelde basın mensuplarıyla buluşan Bakan, gazetecilerin günlerini kutladı.

Vali Bakan, basının bir ilin, ülkenin gelişmesi ve demokratik hayatın oluşmasında büyük önemi bulunduğunu vurgulayarak, kamuoyu yararına özverili çabalarıyla insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak üzere görev yapan basın mensuplarının vatandaşların gözü, kulağı ve sesi olduğunu anlattı.

Basın mensuplarının görevlerini tarafsız, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışı içinde başarıyla yerine getirerek düşünce özgürlüğü ile hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olduklarını aktaran Bakan, "Vatandaşlarımız ile devlet arasında köprü görevi gören ve bu uğurda gecesini gündüzüne katarak görev yapan tüm basın çalışanlarımızın gününü kutluyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Programa İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit ile gazeteciler katıldı.