Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı

Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

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