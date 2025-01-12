Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı
Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.
Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekipler işçileri kurtarmak için çalışma başlatırken, jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.