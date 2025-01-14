Amasya'da yol kontrolünde otomobilde 2'si bagajda 5 düzensiz göçmen yakalandı

Gözaltına alınan sürücü ile araçtaki diğer 2 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçme arka koltukta, 2 düzensiz göçmen ise aracın bagajında yakalandı.

Amasya'da yol kontrolünde bir otomobildeki 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.