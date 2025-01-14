Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da yol kontrolünde otomobilde 2'si bagajda 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'da yol kontrolünde bir otomobildeki 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da yol kontrolünde otomobilde 2'si bagajda 5 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL

        Amasya'da yol kontrolünde bir otomobildeki 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçme arka koltukta, 2 düzensiz göçmen ise aracın bagajında yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan sürücü ile araçtaki diğer 2 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        İtirazları kabul edilmedi
        İtirazları kabul edilmedi

        Benzer Haberler

        Otomobilde, 2'si bagajda 5 kaçak göçmen yakalandı
        Otomobilde, 2'si bagajda 5 kaçak göçmen yakalandı
        Kazı sırasında göçük altında kalan enişte- kayınbirader toprağa verildi
        Kazı sırasında göçük altında kalan enişte- kayınbirader toprağa verildi
        Amasya'da göçükte hayatını kaybeden 2 işçi son yolculuğuna uğurlandı
        Amasya'da göçükte hayatını kaybeden 2 işçi son yolculuğuna uğurlandı
        Amasya'da göçükte hayatını kaybeden 2 işçinin cesedi çıkarıldı
        Amasya'da göçükte hayatını kaybeden 2 işçinin cesedi çıkarıldı
        Amasya'da su kuyusu açmak isterken toprak altında kaldılar: 2 ölü (3)
        Amasya'da su kuyusu açmak isterken toprak altında kaldılar: 2 ölü (3)
        Amasya'da su kuyusu açmak isterken toprak altında kaldılar: 2 ölü (2)
        Amasya'da su kuyusu açmak isterken toprak altında kaldılar: 2 ölü (2)