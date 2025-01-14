Amasya'da yol kontrolünde otomobilde 2'si bagajda 5 düzensiz göçmen yakalandı
Amasya'da yol kontrolünde bir otomobildeki 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Amasya'da yol kontrolünde bir otomobildeki 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçme arka koltukta, 2 düzensiz göçmen ise aracın bagajında yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü ile araçtaki diğer 2 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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