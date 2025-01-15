Hamamözü Belediye Başkanı Demir, TOKİ çalışmalarını inceledi

TOKİ konutlarının ilçenin mesken sorununa çözüm olacağını aktaran Demir, "Vatandaşlarımızın yeni evlerine en kısa sürede kavuşmaları için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Çalışmaların her aşamasını yakından takip ediyoruz ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz." dedi.

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