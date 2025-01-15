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        Hamamözü Belediye Başkanı Demir, TOKİ çalışmalarını inceledi

        Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir, ilçede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 2. Etap Konut Projesi inşaatında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:48 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:51
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        Hamamözü Belediye Başkanı Demir, TOKİ çalışmalarını inceledi
        ABONE OL

        Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir, ilçede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 2. Etap Konut Projesi inşaatında incelemede bulundu.

        Demir, AA muhabirine, ilçede yapımına devam edilen 186 konutluk projenin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

        TOKİ konutlarının ilçenin mesken sorununa çözüm olacağını aktaran Demir, "Vatandaşlarımızın yeni evlerine en kısa sürede kavuşmaları için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Çalışmaların her aşamasını yakından takip ediyoruz ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz." dedi.

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