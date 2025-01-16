MHP Amasya İl Başkanı Akgül, Amasya Belediyesinden 35 işçinin işten çıkarmasıyla ilgili açıklama yaptı

MHP Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül, Amasya Belediyesinde görev yapan 35 personelin işten çıkarıldığını belirterek tepki gösterdi.

Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin, seçim çalışmaları boyunca, işten çıkarma yapılmayacağı ve kimsenin ekmeğiyle oynanmayacağı sözünü verdiğini anımsattı.

Siyasi görüşleri ne olursa olsun işten çıkartılarak mağduriyet yaşayan işçilerin yanında olduklarını ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Söz vermek insanların birbirine güven duymasını sağlayan önemli bir duruştur. Yaklaşık bir yıllık süre içerisinde yaptıklarından çok yapamadıkları ile gündem olan, suyundan otoparkına, otoparkından harçlarına varıncaya kadar belediye tarafından verilen hizmet ücretlerine yüzde 300'ü aşan zamlar yaparak hemşehrilerimize eski günleri aratan Belediye Başkanı, bugün itibari ile de seçim öncesinde kamuya açık her alanda 'Seçimi kazandığımız takdirde hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' şeklinde seçimi kazanmasına vesile olan sözleri unutarak seçim öncesinde kapalı kapılar ardında verdiği sözleri yerine getirebilecek alan açmak maksadıyla kış günü toplu işten çıkarma yoluna gitmiştir."

Akgül, işçilerin yeniden işe alınabilmesi için gerekli hukuki adımların atılması yönünde mücadele vereceklerini kaydetti.