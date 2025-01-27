Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig şampiyonu Gaziantep Polisgücü oldu

Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig Süper Final müsabakasında Nevşehir Belediye SK'yi yenen Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu.

Amasya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesi Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karşılaşmada Nevşehir Belediye SK'yi 5-1 yenen Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gaziantep Polisgücü'nü tebrik ederek, "Erkekler organizasyonu, oynanan bu final maçıyla bitti. Ligde kıyasıya bir mücadele oldu. Ligdeki bütün takımlarımızı kutluyorum. Gaziantep Polisgücü bizi Avrupa'da temsil edecek, onlara da başarılar diliyorum." diye konuştu.