Merzifon'da, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler anıldı

Dernek Başkanı Mustafa Koçak, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diliyorum. Yangında kaybettiğimiz 78 can için 78 fidan dağıtıp mevlit okuttuk. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

Merzifon Gençleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Medrese Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından vatandaşlara çam fidanı dağıtıldı.

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