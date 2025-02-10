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        Merzifon'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:29
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        Merzifon'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Amasya'nınMerzifon ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        S.B. idaresindeki 05 DN 478 plakalı otomobil, Karatepe köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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