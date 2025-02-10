Amasya'da minik öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Polisin korkulacak biri olmadığını belirten ekipler, her zaman çocukların yanlarında olduklarını ve ihtiyaç anında tereddüt etmeden polise başvurabileceklerini aktardılar.

Minik öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren polisler, onların merak ettikleri soruları yanıtladı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumru Hatun Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.

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