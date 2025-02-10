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        Amasya'da minik öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumru Hatun Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:10 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:15
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        Amasya'da minik öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
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        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumru Hatun Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.

        Polis ekipleri, anaokulu öğrencilerine polislik mesleğini anlatırken, aynı zamanda güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.

        Minik öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren polisler, onların merak ettikleri soruları yanıtladı.

        Polisin korkulacak biri olmadığını belirten ekipler, her zaman çocukların yanlarında olduklarını ve ihtiyaç anında tereddüt etmeden polise başvurabileceklerini aktardılar.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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