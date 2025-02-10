Amasya'da minik öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumru Hatun Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumru Hatun Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi.
Polis ekipleri, anaokulu öğrencilerine polislik mesleğini anlatırken, aynı zamanda güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.
Minik öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren polisler, onların merak ettikleri soruları yanıtladı.
Polisin korkulacak biri olmadığını belirten ekipler, her zaman çocukların yanlarında olduklarını ve ihtiyaç anında tereddüt etmeden polise başvurabileceklerini aktardılar.
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