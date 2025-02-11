Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Amasya kent merkezindeki yüksek rakımlı bölgelerden Çakallar Mahallesi'nde ise kar yağışının ardından belediye ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Göynücek ilçesine bağlı Alan köyü ile Taşova ilçesindeki Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

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