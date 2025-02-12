Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine çocuk doktoru atandı

Göreve başladığını dile getiren Karahan, "Gümüşhacıköy tarihi ve doğasıyla güzel bir yer. Burada görev yapmaktan mutluyum. İnşallah hastalarımıza faydalı olmaya çalışacağız." dedi.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. İremnaz Karahan, yaptığı açıklamada, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine atanmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

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