Amasya'da traktör sürücülerine eğitim verildi

Jandarma ekipleri merkeze bağlı Oluz köyünde, traktörlerin karıştığı trafik kazalarını önlemek, trafik kazası sonucu meydana gelen can ve mal kayıplarını azaltmak maksadıyla, 67 traktör sürücüsüne "römorklarda üçgen reflektör kullanımının" önemi konusunda eğitim vererek bilgilendirme yaptı.

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