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        Amasya'da traktör sürücülerine eğitim verildi

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, traktör sürücülerine "üçgen reflektör kullanımının önemi" konusunda eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:25 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:25
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        Amasya'da traktör sürücülerine eğitim verildi
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, traktör sürücülerine "üçgen reflektör kullanımının önemi" konusunda eğitim verdi.

        Jandarma ekipleri merkeze bağlı Oluz köyünde, traktörlerin karıştığı trafik kazalarını önlemek, trafik kazası sonucu meydana gelen can ve mal kayıplarını azaltmak maksadıyla, 67 traktör sürücüsüne "römorklarda üçgen reflektör kullanımının" önemi konusunda eğitim vererek bilgilendirme yaptı.

        Eğitimlerin diğer köylerde devam edeceği bildirildi.

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