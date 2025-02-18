Amasyalı kadınlar ramazan hazırlıklarına başladı

Amasya'da yaklaşan ramazan ayı öncesi evlerde hazırlıklar başladı.

Ramazan ayı için evinde hazırlık yapan Aysel Ortaköylü, hazırlıklarına börek, makarna ve kavurma yaparak devam ettiklerini söyledi.

Hem sahur ve iftarda sofralarının çok bereketli olduğunu anlatan Ortaköylü, "Su böreklerimiz el açması, biraz zahmetli ama tadı da bir o kadar güzel. Yufkaları tek tek açıyorum. Eskiden hazırlıklar imece usulüyle yapılıyordu. Şimdi herkes kendi evinde yapıyor ama geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.