Amasya'da ramazan fener alayıyla karşılandı

Amasya Belediyesince düzenlenen ramazan etkinlikleri, fener alayıyla başladı.

İstasyon Köprüsü'nden Yavuz Selim Meydanı'na kadar gerçekleştirilen fener alayına, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Meydanda "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı mahya, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından yakıldı.

Başkan Sevindi, yaptığı konuşmada, ramazanı Amasya gibi köklü bir medeniyet şehrinde geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Binlerce yıllık tarihiyle Amasya'dayız. Amasya'da ramazana bir yıl daha kavuşmanın sevincini tüm hemşehrilerimizle fener alayı ve sonrasında mahya yakma etkinliğimizle beraber gerçekleştirdik." dedi.

Vatandaşlardan Engin Keşoğlu ise "11 ayın sultanı ramazan geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Geleneksel olarak Amasya'mızda yapılan mahya yakımı ve fener alayı yürüyüşü var. Mazlum coğrafyadakilere zulmün son bulması temennisiyle herkesin ramazanı mübarek olsun." diye konuştu.