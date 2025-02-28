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        Amasya'da ramazan fener alayıyla karşılandı

        Amasya Belediyesince düzenlenen ramazan etkinlikleri, fener alayıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 21:24 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:37
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        Amasya'da ramazan fener alayıyla karşılandı
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        Amasya Belediyesince düzenlenen ramazan etkinlikleri, fener alayıyla başladı.

        İstasyon Köprüsü'nden Yavuz Selim Meydanı'na kadar gerçekleştirilen fener alayına, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Meydanda "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı mahya, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından yakıldı.

        Başkan Sevindi, yaptığı konuşmada, ramazanı Amasya gibi köklü bir medeniyet şehrinde geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Binlerce yıllık tarihiyle Amasya'dayız. Amasya'da ramazana bir yıl daha kavuşmanın sevincini tüm hemşehrilerimizle fener alayı ve sonrasında mahya yakma etkinliğimizle beraber gerçekleştirdik." dedi.

        Vatandaşlardan Engin Keşoğlu ise "11 ayın sultanı ramazan geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Geleneksel olarak Amasya'mızda yapılan mahya yakımı ve fener alayı yürüyüşü var. Mazlum coğrafyadakilere zulmün son bulması temennisiyle herkesin ramazanı mübarek olsun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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