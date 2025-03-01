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        Ziyaret Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

        Amasya merkeze bağlı Ziyaret Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla içinde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin bulunduğu yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 15:34 Güncelleme: 01.03.2025 - 16:06
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        Ziyaret Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı
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        Amasya merkeze bağlı Ziyaret Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla içinde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin bulunduğu yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

        Ziyaret Belediye Başkanı Ahmet Kemal Dayıoğlu, yaptığı açıklamada ramazan ayının beldede huzur ve güven içerisinde geçebilmesi için belediye olarak tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

        Dayıoğlu, belediye olarak ramazan ayında da kimsesiz, yetim ve düşkünlere sahip çıktıklarını, ihtiyaç sahibi tüm ailelere yardım paketlerini ulaştırdıklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri

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