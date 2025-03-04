Amasya'da lise öğrencilerinden tıp fakültesine ziyaret

Ziyaretin sonunda öğrenciler ve öğretmenler, misafirperverliklerinden dolayı fakülte yetkililerine teşekkür etti.

Program süresince tıp alanında kullanılan çeşitli materyalleri inceleyerek deneyim kazanan öğrenciler, derslere katılarak tıp eğitimi hakkında daha yakından bilgi sahibi oldu.

Ziyaret kapsamında Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Polat, öğrencilere fakültenin sunduğu imkanlar, hekimliğin Amasya için taşıdığı önem ve tıp eğitimi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret etti.

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