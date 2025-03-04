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        Amasya'da lise öğrencilerinden tıp fakültesine ziyaret

        Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:56
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        Amasya'da lise öğrencilerinden tıp fakültesine ziyaret
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        Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret etti.

        Ziyaret kapsamında Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Polat, öğrencilere fakültenin sunduğu imkanlar, hekimliğin Amasya için taşıdığı önem ve tıp eğitimi hakkında detaylı bilgiler verdi.

        Üniversitenin sağladığı olanakları yakından tanıma fırsatı bulan lise öğrencileri, fakültenin akademik ve fiziki imkanlarını büyük beğeniyle karşıladı.

        Program süresince tıp alanında kullanılan çeşitli materyalleri inceleyerek deneyim kazanan öğrenciler, derslere katılarak tıp eğitimi hakkında daha yakından bilgi sahibi oldu.

        Ziyaretin sonunda öğrenciler ve öğretmenler, misafirperverliklerinden dolayı fakülte yetkililerine teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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