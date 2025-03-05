"Zimem defteri" geleneğini Amasya'da öğrenciler yaşatmaya çalışıyor

Osmanlı döneminde ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneğini Amasya'da öğrenciler sürdürmeye çalışıyor.

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İl Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar, ramazan ayında "zimem defteri" uygulamasını devam ettiriyor.

Uygulama kapsamında dezavantajlı mahallelerde dolaşan çocuklar, komiteye üye 85 çocuğun harçlıklarıyla toplanan parayla borç defterlerini satın alıyor.

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Murat Gökhan Keskin, AA muhabirine, ramazanın yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Zimem defteri uygulamasının Osmanlı geleneği olduğunu anlatan Keskin, şöyle devam etti:

"Bizler de bu ramazanın feyzini yaşamak adına bu güzel geleneğimizi yaşatmaları için Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklarımıza destek veriyoruz. Kendi biriktirdikleri harçlıklarıyla bu uygulamaya bir kıvılcım olmak için böyle bir hareket başlattılar. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi münasebetiyle de bu kapsamda çocuklarımızla birlikte aileye ve topluma yönelik farkındalık çalışmalarımız devam edecektir."

Öğrencilerden 15 yaşındaki Kardelen Gülçetindağ ise "Ramazan ayında veresiye defterlerini kapatmak için bakkallarımıza geldik. Osmanlı'dan gelen gelenek ve görenekle bunu tamamladık. Çok mutluyuz, kendi aramızda para biriktirdik. Arkadaşlarımızla bu paranın böyle değerlendirilmesi bizi mutlu etti." dedi.

Uygulamanın hayırseverlerin de desteği ile ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.