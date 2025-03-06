Taşova'da fırınlar denetlendi

Ramazan ayının başlamasıyla gıda üreten ve satan iş yerleri ile pide salonu ve fırın gibi vatandaşların sıklıkla uğradığı işletmelere yönelik denetimleri sıklaştırdıklarını anlatan Hancı, "Amacımız, vatandaşlarımızın güven içinde ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olmak. Halkın sağlığını olumsuz etkileyebilecek iş yerlerinin faaliyet göstermesine izin verilmeyecek." dedi.

Hancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin ramazan sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Taşova Belediyesi Zabıta Amiri Ünal Hancı, gözetiminde yapılan denetimlerde, personelin sağlık muayenesi, ekmek gramajı, çalışma ruhsatları, temizlik, iş yerinin fiziksel şartları gibi konular değerlendirilerek olumsuzluk tespit edilen fırın sahipleri uyarıldı.

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