Amasya'da küçük hafızların hazırladığı iyilik paketleri TDV'ye teslim edildi
Amasya İl Müftülüğüne bağlı Helvacı Kız Kuran Kursu'nda okuyan öğrenciler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları ramazan iyilik paketlerini Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi'ne teslim etti.
Amasya İl Müftülüğüne bağlı Helvacı Kız Kuran Kursu'nda okuyan öğrenciler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları ramazan iyilik paketlerini Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi'ne teslim etti.
Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram, açıklamasında, minik hafızların bu anlamlı bağışını takdir ettiklerini söyleyerek, iyilik hareketine katkı sağlayan öğrencilere teşekkür etti. Bayram, "Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın böyle güzel işlere öncülük etmeleri bizleri gururlandırıyor. Bu duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilerimizi ve hocalarını tebrik ediyorum." dedi.
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