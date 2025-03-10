Amasya'da hastanede tedavi gören çocuklara kardan adam sürprizi

Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram, etkinliğin çocuklara moral ve motivasyon sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Amasya İl Müftülüğü personeli, hastaneden tedavi gören çocuklar için kardan adam sürprizi yaptı.

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