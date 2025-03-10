Amasya'da hastanede tedavi gören çocuklara kardan adam sürprizi
Amasya İl Müftülüğü personeli, hastaneden tedavi gören çocuklar için kardan adam sürprizi yaptı.
Amasya İl Müftülüğü personeli, hastaneden tedavi gören çocuklar için kardan adam sürprizi yaptı.
Müftülük personeli, Amasya'nın yüksek kesimlerinden topladıkları karla, kardan adam yaparak, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara getirdi.
Kardan adamla karşılaşan çocuklar büyük sevinç yaşadı.
Kardan adamın burnunu havuçtan, gözlerini zeytinden yapan çocuklar, atkı ve bere takarak kardan adamı süslediler.
Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram, etkinliğin çocuklara moral ve motivasyon sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
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