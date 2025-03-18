Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya Üniversitesi 19 yaşında

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, 17 Mart 2006 tarihinde kurulan üniversitenin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:55 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya Üniversitesi 19 yaşında
        ABONE OL

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, 17 Mart 2006 tarihinde kurulan üniversitenin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

        Rektör Turabi mesajında, Amasya Üniversitesi'nin 2006 yılından bu yana önemli bir gelişim kaydettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "2006 yılında kurulan üniversitemiz, bugün 20 bini aşkın öğrencisi, 733 akademik ve 628 idari personeliyle Şehzadeler Şehri'ne yakışır bir gelişim göstermiştir. Hızla büyüyen bir üniversite olmanın heyecanı ve coşkusuyla, Amasya ile bütünleşmiş bir şekilde 'Hep Birlikte Daha İleriye' sloganıyla ilerlemeye devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda hak ettiğimiz yeri almaya başlamanın gururunu yaşıyor, başarı grafiğimizi her geçen gün daha da yukarı taşıyoruz."

        Turabi, mesajının devamında şunları kaydetti:

        "Üniversitemiz, Türk Standartları Enstitüsü'nden TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alma başarısını gösteren ilk dokuz üniversiteden biri olmuştur. Ayrıca, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına da sahibiz. Program akreditasyon çalışmalarımız kapsamında, 13 programımızın akreditasyon süreci başarıyla tamamlanmış ve lisans bölümlerimizin yüzde 45’i akredite edilmiştir. Eğitim ve öğretim hizmetlerimizin kalitesini sürekli olarak artırmaya gayret ediyoruz. Üniversitemizin 19. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Ünlü şefin oğlunu öldürmüşlerdi! 10 Nisan'da hakim karşısında...
        Ünlü şefin oğlunu öldürmüşlerdi! 10 Nisan'da hakim karşısında...
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        flaş
        flaş
        Suluova Belediyesince yetim ve öksüz çocuklara iftar verdi
        Suluova Belediyesince yetim ve öksüz çocuklara iftar verdi
        Amasya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
        Amasya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
        Amasya'da ambulansta düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da ambulansta düzensiz göçmen yakalandı
        Ambulansta kaçak göçmen yakalandı
        Ambulansta kaçak göçmen yakalandı