Amasya Üniversitesi 19 yaşında

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, 17 Mart 2006 tarihinde kurulan üniversitenin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Rektör Turabi mesajında, Amasya Üniversitesi'nin 2006 yılından bu yana önemli bir gelişim kaydettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2006 yılında kurulan üniversitemiz, bugün 20 bini aşkın öğrencisi, 733 akademik ve 628 idari personeliyle Şehzadeler Şehri'ne yakışır bir gelişim göstermiştir. Hızla büyüyen bir üniversite olmanın heyecanı ve coşkusuyla, Amasya ile bütünleşmiş bir şekilde 'Hep Birlikte Daha İleriye' sloganıyla ilerlemeye devam ediyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda hak ettiğimiz yeri almaya başlamanın gururunu yaşıyor, başarı grafiğimizi her geçen gün daha da yukarı taşıyoruz."

Turabi, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, Türk Standartları Enstitüsü'nden TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alma başarısını gösteren ilk dokuz üniversiteden biri olmuştur. Ayrıca, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına da sahibiz. Program akreditasyon çalışmalarımız kapsamında, 13 programımızın akreditasyon süreci başarıyla tamamlanmış ve lisans bölümlerimizin yüzde 45’i akredite edilmiştir. Eğitim ve öğretim hizmetlerimizin kalitesini sürekli olarak artırmaya gayret ediyoruz. Üniversitemizin 19. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."