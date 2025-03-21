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        Amasya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği Platformu üyeleri, İsrail'in ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze'ye saldırmasını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 21:42 Güncelleme: 21.03.2025 - 21:42
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        Amasya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği Platformu üyeleri, İsrail'in ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze'ye saldırmasını protesto etti.

        Sultan II. Bayezit Camisi'nde teravih namazının ardından toplanan grup, tekbir getirerek "Gazze'ye Selam Direnişe Devam", "Amasya’dan Gazze'ye Direnişe Bin Selam", "Mescid-i Aksa Onurumuzdur", "Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika", sloganları attı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Amasya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Akgül, yaşanan katliamın yürekleri dağladığını söyledi.

        Bugün İslam'ın ve ümmetin onuru için canlarını ortaya koyan Gazze halkının yanında olmak gerektiğini belirten Akgül, "Bundan 100 küsur yıl önce İslam'ın izzeti için Çanakkale'ye Gazze'den, Hama'dan, Humus'tan, Halep'ten ve dünyanın her yerinden Müslümanlar gelerek canlarını nasıl feda ettiyse bugün bizler de İslam ve Mescid-i Aksa için canlarını ortaya koyan, tüm dünyaya İslam'ın izzetini yayan Gazze halkının yanında olmalıyız. Bu direnişe dualarımızla, boykotumuzla, eylemlerimizle destek vermeliyiz." dedi.

        Amasya Diyanet-Sen Şube Başkanı Mehmet Topal da Müslüman yöneticiler ve halkların, Gazze'ye siyasi, askeri, ekonomik ve insani her türlü desteği vermekle mükellef olduğuna dikkati çekti.

        Protesto, Amasya İl Müftülüğü Vaizi Mevlana Taşkaya'nın İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler ve tüm mazlumların kurtuluşu için okuduğu duanın ardından son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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