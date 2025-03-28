Amasya İl Müftülüğü İ"yilik kuryesi" projesini başlattı

Amasya İl Müftülüğü engelli vatandaşlara yönelik “İyilik kuryesi” projesini başlattı.

Amasya İl Müftülüğü, ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, müftülük personeli motosikletleriyle İyilik Kuryesi" oldu ve engelli vatandaşlara hediye kartlarını ulaştırdı.

.Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmanın önemine vurgu yapan Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram, destek veren tüm gönüllülere teşekkür ederek,

“Diyanet İşleri Başkanlığı’nın "İyilik Kervanı" anlayışıyla yürütülen bu tür faaliyetler, toplumun her kesimine dokunarak birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye devam edecek" diye konuştu.