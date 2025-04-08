Amasya'da canlı hayvan taşıyan tırlarda 5 düzensiz göçmen yakalandı
Amasya'da canlı hayvan taşıyan 2 tırda 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Amasya'da canlı hayvan taşıyan 2 tırda 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Amasya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışması yürüttü.
Ekipler, doğudan batıya düzensiz göçmen taşıdığı şüphesiyle 2 tırı Taşova ilçesi kavşağında durdurdu.
Yapılan kontrolde tırların yatak kısmına gizlenmiş Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Tır sürücüleri gözaltına alındı.
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