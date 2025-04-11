Gümüşhacıköy'de Polis Haftası kutlamaları devam ediyor.

Öztürk, teşkilat olarak ilçenin güvenliği için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk de ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurum müdürlerine teşekkür etti.

Ziyarette, Öztürk’ün ve emniyet mensuplarının Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı kutlayan yetkililer, görevlerinde başarılar diledi.

Hafta kapsamında ilçedeki bazı kurum müdürleri İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları devam ediyor.

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