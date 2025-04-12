Hentbol: 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, yarın karşılaşacakları Avusturya maçından istedikleri sonucu alacaklarına inandığını söyledi.

Başantrenörü David Ginesta Montes ile takım kaptanları, Amasya'da oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadan galibiyetle çıkacaklarına inandıklarını Montes, şunları söyledi.

"İlk maçın başlangıcında her şey gayet güzeldi. Çok konsantre ve iyi bir şekilde başladık. İlk 45-46 dakikalık bölümde istediğimiz her şeyi yaptık fakat son 10 dakikalık bölümde konsantrasyonumuzu kaybettik. İlk maç hakkında söylemek istediklerim bunlar. Yarın oynayacağımız maçla ilgili umudunuz yüksek, istediğimiz gibi bir sonuç alacağız, takıma güveniyorum"

Takım kaptanlarından Aslı İskit Çalışkan ise Avusturya karşı iyi bir performans sergilemeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Avusturya’da yaptığımız hataları biliyoruz. En iyi şekilde bu maça hazırlandığımızı düşünüyorum. Amasya'da seyirci desteği istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıp, iyi hentbol oynayacağız" diye konuştu.