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        Hentbol: 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri

        A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, yarın karşılaşacakları Avusturya maçından istedikleri sonucu alacaklarına inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:28 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:43
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        Hentbol: 2025 Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri
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        A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes, yarın karşılaşacakları Avusturya maçından istedikleri sonucu alacaklarına inandığını söyledi.

        Başantrenörü David Ginesta Montes ile takım kaptanları, Amasya'da oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşmadan galibiyetle çıkacaklarına inandıklarını Montes, şunları söyledi.

        "İlk maçın başlangıcında her şey gayet güzeldi. Çok konsantre ve iyi bir şekilde başladık. İlk 45-46 dakikalık bölümde istediğimiz her şeyi yaptık fakat son 10 dakikalık bölümde konsantrasyonumuzu kaybettik. İlk maç hakkında söylemek istediklerim bunlar. Yarın oynayacağımız maçla ilgili umudunuz yüksek, istediğimiz gibi bir sonuç alacağız, takıma güveniyorum"

        Takım kaptanlarından Aslı İskit Çalışkan ise Avusturya karşı iyi bir performans sergilemeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Avusturya’da yaptığımız hataları biliyoruz. En iyi şekilde bu maça hazırlandığımızı düşünüyorum. Amasya'da seyirci desteği istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıp, iyi hentbol oynayacağız" diye konuştu.

        Kaptan Nur Ceren Coşkun Göktepe de “Avusturya’daki maçta, maçın çok büyük bir bölümünü zaten lider bir şekilde sürdürmeye devam etmiştik ancak maçın sonunu getiremedik. Amasya’daki rövanş maçında elimizden gelenin en iyisini yapıp, çok güzel bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum. Amasya bize yabancı değil, burada daha önce de milli takımla maçlar oynadık. Tribünlerden gelen destek inanılmazdı. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Yarın da herkesin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        A Milli Takım, Avusturya'da oynanan ilk maçı 39-26 kaybetmişti. Türkiye, rakibini 8 veya daha fazla farkla mağlup etmesi durumunda, tarihinde ilk kez Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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