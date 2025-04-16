Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde 7. Geleneksel Suluova Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 21:04 Güncelleme: 16.04.2025 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suluova'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amasya'nın Suluova ilçesinde 7. Geleneksel Suluova Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu'nda 5 kategoride düzenlenen turnuvada 80 ilkokul ve 70 ortaokul öğrencisi, 7 gönüllü hakem gözetiminde yarıştı.

        Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, turnuvayı ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

        Turnuvanın her yıl yapıldığını belirten Gürçam, "Çocuklarımızın sadece ders değil sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da yetişmesi önemli. Öğrencilerin sınıf ortamlarından çıkıp başka okullardaki arkadaşları ile tanışıp, çeşitli alanlarda etkinliklere katılarak yarışmaları onların sosyalleşmesi ve gelişmelerine de ayrı bir katkı sağlamaktadır. Kaybedeni olmayan bu yarışmaya katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Gürçam, gönüllü hakemlere katkılarından ötürü teşekkür belgesi verdi.

        Turnuvaya, Belediye Başkan Vekili Mürsel Övüç, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Kurtulmuş: Hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmünde
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Önder'in kızı babasına seslendi
        Sırrı! Etme!
        Sırrı! Etme!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Hem küflenmiş hem kurtlanmış...
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Piyasa Merkez'den ne bekliyor?
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        16 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        16 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Beyaz Saray: Bazı kalemlerde yüzde 245 vergi
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        'Tek yumrukla ölüme' müebbet hapis
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Piyasaların MB'den beklediği faiz mesajı ne?
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!

        Benzer Haberler

        Amasya'da TIR'ın dorsesinden 10 kaçak göçmen çıktı; 1 gözaltı
        Amasya'da TIR'ın dorsesinden 10 kaçak göçmen çıktı; 1 gözaltı
        Amasya'daki deprem anı güvenlik kamerasında
        Amasya'daki deprem anı güvenlik kamerasında
        Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde deprem (4)
        Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde deprem (4)
        Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde deprem (4)
        Amasya Taşova'da 4.6 büyüklüğünde deprem (4)
        Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
        Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem (2)
        GÜNCELLEME 2 - Amasya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME 2 - Amasya'da 4,6 büyüklüğünde deprem