Suluova'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 7. Geleneksel Suluova Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu'nda 5 kategoride düzenlenen turnuvada 80 ilkokul ve 70 ortaokul öğrencisi, 7 gönüllü hakem gözetiminde yarıştı.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, turnuvayı ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Turnuvanın her yıl yapıldığını belirten Gürçam, "Çocuklarımızın sadece ders değil sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da yetişmesi önemli. Öğrencilerin sınıf ortamlarından çıkıp başka okullardaki arkadaşları ile tanışıp, çeşitli alanlarda etkinliklere katılarak yarışmaları onların sosyalleşmesi ve gelişmelerine de ayrı bir katkı sağlamaktadır. Kaybedeni olmayan bu yarışmaya katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gürçam, gönüllü hakemlere katkılarından ötürü teşekkür belgesi verdi.

Turnuvaya, Belediye Başkan Vekili Mürsel Övüç, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.