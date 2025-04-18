Gümüşhacıköy'de hacı adaylarına sağlık semineri verildi

Seminerde, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri, seyahat sırasında karşılaşılabilecek sağlık sorunları ve alınması gereken önlemler, kronik hastalıkları olanların dikkat etmesi gereken hususlar ve ilk yardım uygulamaları gibi önemli konular ele alındı.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Bulaşıcı Hastalık Birimi tarafından, 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ve acente organizasyonuyla hacca gidecek adaylara yönelik "Temel Sağlık Bilgileri" konulu seminer düzenlendi.

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