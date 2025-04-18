Gümüşhacıköy'de zirai don nedeniyle meyve bahçeleri zarar gördü
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 10-12 Nisan tarihlerinde etkili olan kar yağışı ve don, çiçek açan meyve ağaçlarında zarara yol açtı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 10-12 Nisan tarihlerinde etkili olan kar yağışı ve don, çiçek açan meyve ağaçlarında zarara yol açtı.
Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, merkez ve köylerde yapılan ilk belirlemelere göre toplam 2 bin 211 çiftçinin 7 bin 827 dekar alanda bulunan meyve bahçesinde yüzde 90 ile 100 arasında zarar gördüğünü açıkladı.
Eker, ekiplerin hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek, zarar gören ürünler arasında armut, ayva, ceviz, elma, erik, kaysı, kızılcık, kiraz, bağ ve vişnenin öncelikle yer aldığını kaydetti.
Eker; Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 25 Nisan tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği ifade etti.
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