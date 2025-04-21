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        Amasya'da polisler ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siberay ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, ziyaret ettikleri ilkokul öğrencilerinin bayramlarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:54 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:54
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        Amasya'da polisler ilkokul öğrencilerinin bayramını kutladı
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        Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siberay ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, ziyaret ettikleri ilkokul öğrencilerinin bayramlarını kutladı.

        Amasya Atatürk İlkokulu'nu ziyaret eden polis ekipleri okul bahçesinde toplanan çocuklarla sohbet etti.

        Öğrencilere, güvenli internet kullanımıyla ilgili bilgilendirmede bulunan ekipler, çocuklara maket kartal hediye etti.

        Program sonunda öğrenciler de polislere bir sürpriz yaparak okul bahçesinde ay yıldız koreografisi oluşturdu.

        Atatürk İlkokulu Müdürü Erol Gökçe, polis ekiplerine teşekkür ederek, “İl Emniyet Müdürlüğümüzün öğrencilerimize yönelik hazırlamış olduğu 23 Nisan kutlamasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize getirmiş oldukları oyuncaklarla öğrencilerimizin sevinçlerini kat be kat artırdılar. 23 Nisan’a karşı heyecanlı bir bekleyişleri vardı" diye konuştu.

        Öğrencilerden 10 yaşındaki Elif Cebeci, “Polisler geldi, bize oyuncak getirdi, çok mutlu olduk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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