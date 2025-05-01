Amasya'da iki otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı

Gözaltına alınan otomobil sürücüleri M.Ç ve S.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Yapılan kontrolde Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

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