Amasya'da iki otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, durdurulan iki otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, durdurulan iki otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri iki otomobili durdurdu.
Yapılan kontrolde Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüleri M.Ç ve S.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.
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