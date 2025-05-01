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        Amasya'da iki otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, durdurulan iki otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:18 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:20
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        Amasya'da iki otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, durdurulan iki otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri iki otomobili durdurdu.

        Yapılan kontrolde Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan otomobil sürücüleri M.Ç ve S.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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