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        Amasya'da altın dolu çelik kasanın çalınmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı

        Amasya'da yaşlı bir adamın evinden, altın dolu çelik kasanın çalınmasına ilişkin, yaşlı adamın torunu ile torunun kocası ve kocanın kardeşi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 19:29 Güncelleme: 11.05.2025 - 19:29
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        Amasya'da altın dolu çelik kasanın çalınmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı
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        Amasya'da yaşlı bir adamın evinden, altın dolu çelik kasanın çalınmasına ilişkin, yaşlı adamın torunu ile torunun kocası ve kocanın kardeşi gözaltına alındı.

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde O.Ö'ye ait (73) evden altın dolu çelik kasanın çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

        Evin kapısının zorlanmadan içeri girildiğini belirleyen ekipler, O.Ö'nün şüphelendiği torunu E.D. (20), torunun kocası K.D. (20) ve K.D'nin kardeşi G.D'yi (18) gözaltına aldı.

        Spiral makinesiyle kesilen ve içindeki yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınların çalındığı çelik kasa ise evden 15 kilometre uzaklıktaki derede bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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