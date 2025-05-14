BİK Samsun Bölge Müdürü Engin'den, Gümüşhacıköy Haber Gazetesine ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin ile kurum şefi Mesut Öztürk, Gümüşhacıköy Haber Gazetesine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, gazetenin imtiyaz sahibi Hüseyin Gündoğdu ile bir araya gelen Engin ve Öztürk, yerel basının durumu, resmi ilan süreçleri ve sektörel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bölge Müdürü Engin, yerel basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, Basın İlan Kurumunun bu süreçte gazetelere destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Gündoğdu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, BİK’in yerel basına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.