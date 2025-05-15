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        Annesi rahatsızlanan buzağı "Nisan" evde misafir ediliyor

        CİHAN OKUR - Amasya'da yaşayan Zeynep Aksoy ve kızı Damla Hatice, doğum sırasında annesi rahatsızlanan "Nisan" isimli buzağılarına evlerinde özenle bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:49 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:56
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        Annesi rahatsızlanan buzağı "Nisan" evde misafir ediliyor
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        CİHAN OKUR - Amasya'da yaşayan Zeynep Aksoy ve kızı Damla Hatice, doğum sırasında annesi rahatsızlanan "Nisan" isimli buzağılarına evlerinde özenle bakıyor.

        Merkeze bağlı Sarımeşe köyünde hayvancılık yapan Aksoy ailesinin inekleri 3 gün önce doğum yaptığı için rahatsızlanarak buzağıyı besleyememeye başladı. Bu durumdan üzüntü duyan Aksoy ailesi, "Nisan" ismini verdikleri buzağılarının bakımını üstlendi.

        Son günlerde yaşanan soğuk nedeniyle hastalanmaması için buzağılarını evlerine alan aile, biberonla besledikleri "Nisan"ın ilaçlarını da düzenli olarak veriyor.

        Evde oluşturulan özel bölümde kalan buzağılarını zaman zaman dışarıya çıkaran aile, evde bulundukları zamanlarda ise etrafı kirletmemesi için buzağıyı bezliyor.

        Aksoy ailesi "Nisan"a annesi gücünü toplayıp yavrusunu kabul edene kadar evde bakmaya devam edecek.

        "Üşümesin diye" kıyafet giydirdiği buzağısını biberonla besleyen 25 yaşındaki Damla Hatice Aksoy, AA muhabirine, ineklerinin 3 gün önce doğum yaptığını, "Nisan"a da o günden bu yana gözü gibi baktıklarını söyledi.

        İneklerinin doğumuyla kendisinin ilgilendiğini anlatan Aksoy, "Düvemiz doğumunda maalesef çok zorlandığı için güçsüz düştü. Hem annesine bakıyorum hem de danamıza evde bakıyorum. Sütü sağıp, biberonla emziriyorum, bezliyorum, evde ilgileniyorum. İshal ilaçları vesaire, diğer türlü iğneleriyle kendim ilgileniyorum. Beraber yatıp kalkıyoruz, alıştık birbirimize. Seviyorum, o da beni çok seviyor, bunu hissedebiliyorum. Hayvan sevemeyen, insan da sevemez." ifadelerini kullandı.

        - "Nisan, ailemizin üçüncü üyesi oldu"

        61 yaşındaki Zeynep Aksoy ise "Nisan"ı evin bir ferdi gibi görmeye başladıklarını belirterek, "Normalde iki kişiyiz anneli, kızlı yaşıyoruz ama şimdi Nisan ailemizin üçüncü üyesi oldu. O da yavrumuz, danamızla çok ilgileniyoruz, onu çok seviyoruz. Emziriyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz. Yatağımıza alıp, yatırıyoruz, bezliyoruz." diye konuştu.

        Aksoy ailesinin komşularından İhsan Kervan da "Bir çocuğa nasıl bakılırsa aynı bebek gibi onunla da ilgileniyorlar." dedi.

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