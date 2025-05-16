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        Taşova'da fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi

        –Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:10 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:11
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        Taşova'da fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi
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        –Amasya’nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk Bulvarı’nda toplanan vatandaşlar ve öğrenciler, Türk bayraklarıyla Millet bahçesine kadar yürüdü.

        Etkinlik türkü dinletisi ile sona erdi.

        Yürüyüşe, Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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