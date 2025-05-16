Taşova'da fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk Bulvarı’nda toplanan vatandaşlar ve öğrenciler, Türk bayraklarıyla Millet bahçesine kadar yürüdü.

–Amasya’nın Taşova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.

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