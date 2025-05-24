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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Amasya'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bugün Gazze'de olanlar, Türkistan'da olanlar adeta soykırıma varan zalimce saldırıları görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:51 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:56
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Amasya'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bugün Gazze'de olanlar, Türkistan'da olanlar adeta soykırıma varan zalimce saldırıları görüyoruz." dedi.

        Büyükgümüş, partisinin Amasya İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

        Burada gazetecilere, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükgümüş, AK Parti teşkilatları olarak Anadolu'nun ve dünya mazlumlarının geleceği için son derece kritik bir dönemde görev aldıklarını söyledi.

        Büyükgümüş, şöyle konuştu:

        "Bugün Gazze'de olanlar, Türkistan'da olanlar adeta soykırıma varan zalimce saldırıları görüyoruz. Dünyanın kendisini egemen zanneden güçlerinin ortaya koyduğu, hakkı, hukuku, adaleti ayaklar altına alan tüm bu girişimler adeta bunların sonunun her gün yaklaştığını gösteriyor. Bugün Rusya ve Ukrayna savaşından Suriye'de olanlara kadar Irak'ta yeniden inşa sürecinden, Afrika'daki barış süreçlerine kadar dünyanın her yerinde zalimlerin karşısında kararlılığıyla, duruşuyla barıştan yana karşılıklı kazançtan yana eşitlikten yana elhamdülillah güçlü bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'daha adil bir dünya mümkündür' idealini, 'Dünya beşten büyüktür' çağrısıyla bunu sürekli teyit ettiği bir önemli mücadeleyi, elhamdülillah AK Parti teşkilatlarının kararlılığıyla, bu davaya sahip çıkmasıyla, arkamızda milletimizin gücüyle sürdürüyoruz."

        - "Önceki dönem ve bugün ayrımı yapmadan hep birlikte sahada daha güçlü olacağız"

        AK Parti Teşkilat Başkanlığı olarak tüm şehirlerde koordinasyon çalışması yürüttüklerini ve vatandaşlarla iç içe olduklarını da belirten Büyükgümüş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "AK Parti, 2001 yılında kuruldu, Hemen 16 ay sonra iktidar olduk, evet 16 ayda Türkiye'nin tamamında teşkilatlanıp iktidara yürümüş bir siyasi hareket AK Parti. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'AK Parti'yi millet kurdu, biz tabelasını astık' sözü çok büyük bir hakikat. Sadece Türkiye'yi dolaşmak, insanımızla beraber olmak için bile 16 ay kısa bir süreyken 16 ayda heyecanıyla, coşkusuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealiyle Türkiye'yi donatarak iktidara gelmiş bir hareketiz. Önümüzde çok verimli, çok anlamlı değerlendirmemiz gereken 3 yılımız var. Teşkilatlarımızla önceki dönem ve bugün ayrımı yapmadan hep birlikte sahada daha güçlü olacağız, AK Parti milletin partisi ve öyle kalacak"

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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