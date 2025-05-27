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        Göynücek'te TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

        Amasya'nınGöynücek ilçesinde, Şehit Erkan Karaçoban Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:19 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:21
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        Göynücek'te TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
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        Amasya'nınGöynücek ilçesinde, Şehit Erkan Karaçoban Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Fuarda, çeşitli bilimsel projeler sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu.

        Etkinlikte, fen bilimleri, mühendislik ve teknoloji gibi farklı alanlarda hazırlanan projeler sergilendi.

        Fuar açılışında, öğrenciler projelerini ziyaretçilere tanıtarak, bilgiler sundu.

        TÜBİTAK Bilim Fuarı’na, Kaymakam Osman Demirgül, Belediye Başkanı Kemal Şahin, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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