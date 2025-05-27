Göynücek'te TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Etkinlikte, fen bilimleri, mühendislik ve teknoloji gibi farklı alanlarda hazırlanan projeler sergilendi.

Amasya'nınGöynücek ilçesinde, Şehit Erkan Karaçoban Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

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