Göynücek'te TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
Amasya'nınGöynücek ilçesinde, Şehit Erkan Karaçoban Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Amasya'nınGöynücek ilçesinde, Şehit Erkan Karaçoban Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Fuarda, çeşitli bilimsel projeler sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu.
Etkinlikte, fen bilimleri, mühendislik ve teknoloji gibi farklı alanlarda hazırlanan projeler sergilendi.
Fuar açılışında, öğrenciler projelerini ziyaretçilere tanıtarak, bilgiler sundu.
TÜBİTAK Bilim Fuarı’na, Kaymakam Osman Demirgül, Belediye Başkanı Kemal Şahin, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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