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        Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anıldı

        Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te ırkçıların kundakladığı evde yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 üyesi, katliamın 32. yılında Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarları başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:32
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        Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anıldı
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        Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te ırkçıların kundakladığı evde yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 üyesi, katliamın 32. yılında Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarları başında anıldı.

        Mercimek köyündeki anma programına katılan Amasya Valisi Önder Bakan, burada yaptığı konuşmada, Solingen'deki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Türk milletinin birlik ve beraberlik adına kardeşçe yaşamanın mümkün olabildiğini her fırsatta gösterdiğini vurgulayan Bakan, şunları söyledi:

        "Bu ırkçı saldırı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yapılan ne ilk ne de son saldırı oldu. Devletimiz dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşları ile yakından ilgilenmeye gayret ediyor. Bizler Türk milleti olarak binlerce yıldır merhamet kültürünün çocuklarıyız. Bizler, dünyanın neresinde olursa olsun zorda olana, darda kalana dinine, ırkına bakmadan insanlığa sahip çıkan bir milletin çocuklarıyız. Biz her ne yaşarsak yaşayalım, bunun karşılığında onlar gibi yapmayacağız, yapmadığımızı da gösterdik. Rabb'im bunların hiçbirini yaşatmasın. Dünya var oldukça, Türk milleti var oldukça bu merhamet kültürü eksik olmasın."

        Programda ırkçı saldırı sonucu iki kızı ile iki torununu ve bir yeğenini kaybeden, 2022 yılında yaşamını yitiren Mevlüde Genç de kabri başında anıldı.

        Anma programına Genç ailesi ve yakınları ile Vali Bakan'ın yanı sıra Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, kurum müdürleri ve köy halkı katıldı.

        Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti. Faciada, ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç de 2022 yılında Almanya'da hayatını kaybetmiş, Genç'in cenazesi Türkiye'ye getirilerek yakınlarının yanına defnedilmişti. Cenazeye, dönemin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da katılmıştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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