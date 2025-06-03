Göynücek'te SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıya, mütevelli heyeti üyeleri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaymakam Demirgül, yaptığı değerlendirmede, sosyal yardımlarda şeffaflık ve hakkaniyetin esas alındığını vurgulayarak, vakıf çalışmalarının toplumun en dezavantajlı kesimlerine ulaşmayı hedeflediğini ifade etti.

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