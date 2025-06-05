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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 21:38 Güncelleme: 05.06.2025 - 22:02
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        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        R.K’nin (70) kullandığı 10 UC 576 plakalı otomobil ile K.K. (59) idaresindeki 05 BF 363 plakalı otomobil Oluz köyü mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan R.K., Z.A., T.A., R.A, K.K., D.B, Ş.K. ve S.K. hastaneye kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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