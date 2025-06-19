Suluova'da öğrenciler su tasarrufu için farkındalık yürüyüşü yaptı
–Suluova Şeker İlkokulu öğrencileri, su israfına dikkat çekmek için "Aydınlık bir gelecek tasarrufla gelecek" sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.
–Suluova Şeker İlkokulu öğrencileri, su israfına dikkat çekmek için “Aydınlık bir gelecek tasarrufla gelecek” sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Okul Müdürü Cemil Küpçü ve öğrenciler şehir merkezinde ellerinde pankartlarla toplandı.
“Aydınlık bir gelecek tasarrufla gelecek” şeklinde sloganlar atan öğrenciler Denizciler Caddesi boyunca yürüyüş yaptı.
Öğrenciler ayrıca çevredeki vatandaşlar ile esnaflara tasarruf konusunda bilgilendirme afişleri dağıtarak farkındalık oluşturdu.
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