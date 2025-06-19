Suluova'da öğrenciler su tasarrufu için farkındalık yürüyüşü yaptı

Öğrenciler ayrıca çevredeki vatandaşlar ile esnaflara tasarruf konusunda bilgilendirme afişleri dağıtarak farkındalık oluşturdu.

“Aydınlık bir gelecek tasarrufla gelecek” şeklinde sloganlar atan öğrenciler Denizciler Caddesi boyunca yürüyüş yaptı.

–Suluova Şeker İlkokulu öğrencileri, su israfına dikkat çekmek için “Aydınlık bir gelecek tasarrufla gelecek” sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.

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