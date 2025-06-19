Amasya'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

Haber verilmesi üzerine, olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ö.K'nin idaresindeki 05 DE 944 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 05 LK 336 plakalı otomobil, Yüzbeyköyü yakınlarında çarpıştı.

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