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        Amasya'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:53 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:04
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        Amasya'da çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        H.K. yönetimindeki 55 APZ 202 plakalı araçla ile M.E. yönetimindeki 05 KF 495 plakalı otomobil, otogar mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 yolcu yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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