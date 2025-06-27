Taşova'da gençlik şöleni düzenlendi

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan, dernek başkanı Kasım Alper Özdemir, Amasya Tamiminin 106. Yılını kutlamanın gurur ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

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