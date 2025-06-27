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        Taşova'da gençlik şöleni düzenlendi

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla, Taşova ilçesinde gençlik şöleni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:14 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:23
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        Taşova'da gençlik şöleni düzenlendi
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla, Taşova ilçesinde gençlik şöleni düzenlendi.

        İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan, dernek başkanı Kasım Alper Özdemir, Amasya Tamiminin 106. Yılını kutlamanın gurur ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

        Düzenlenen pop konserlerinin ardından etkinlik sona erdi.

        Programa, Belediye Başkanı Ömer Özalp, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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